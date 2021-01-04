Украина экспортировала больше металлопродукции, но за меньшие деньги

В течение 2020 года из Украины было экспортировано 18,514 млн тонн черных металлов на сумму 7,69 млрд долл. Об этом сообщает ассоциация УАВтормет.



По сравнению с предыдущим годом отмечается незначительный рост поставок в физическом выражении на 0,7%, в денежном — сокращение на 11,9%.



Экспорт металлолома составил 35,9 тыс. тонн (- 15,0%), чугуна — 3 104,8 тыс. тонн (+ 20,3%) и полуфабрикатов (квадратной заготовки, слябов и т.п.) — 7 489,5 тыс. тонн (+ 6,3%).



Товарная структура экспорта: 40,5% — полуфабрикаты (квадратная заготовка, слябы), 20,3% — металлургическое сырье (чугун, ферросплавы, металлолом) и 39,2% — стальной прокат.



Экспорт железорудного сырья в 2020 году составил 46,2 миллиона тонн, что превышает объемы внешних отгрузок за аналогичный период предыдущего года на 16,0%, когда было экспортировано 39,9 миллиона тонн.

