Укрзализныця отдаст в концессию все непрофильные активы

Укрзализныця отдаст в концессию все непрофильные активы

Непрофильные активы "Укрзализныци", в том числе и медучреждения, будут переданы в концессию. Об этом заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в интервью "Минтрансу".

По его словам, "Укрзализныця" сейчас определяется относительно судьбы непрофильных активов компании, которые могут быть переданы в концессию.

"Есть разные формы. Самая интересная из них-концессия. У нас в стране есть уже два успешных примера концессии – это порт Ольвия и порт Херсон, и мы хотели бы использовать имеющиеся наработки. Например, мы имеем хозяйственные дворы, которые можно использовать как сухие порты.",- рассказал Жмак.

Что касается медицинских учреждений "Укрзализныци", то, по мнению руководителя компании, они также могут быть переданы в концессию, а сотрудники компании получат медицинскую страховку. Но в этом случае есть несколько условий, подчеркнул В.Жмак, в частности – сохранение рабочих мест и работников.

"Можно сеть из восьми больниц передать в концессию, с обязательным сохранением трех условий: работники, профиль и гарантированный объем инвестиций с дальнейшим развитием этих комплексов. А железнодорожников мы хотим застраховать. Это позволит им чувствовать себя спокойно и быть уверенными, что они могут обратиться в любое лечебное учреждение", - сказал В.Жмак.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что продажа непрофильных активов "Укрзализныци", таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен на год.

В свою очередь народный депутат Украины Вадим Галайчук заявил, что Украина должна как можно быстрее реформировать "Укрзализныцю". Это позволит увеличить возможности для реализации транзитного потенциала страны и быстрее выполнить свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

МинПром по материалам znaj.ua

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