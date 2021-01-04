Китайские сталевары третий месяц подряд наращивают экспорт

В ноябре минувшего года третий месяц подряд китайские сталелитейные предприятия регистрировали рост экспорта своей продукции. Данный рост обусловлен восстанавливающимся спросом на зарубежных рынках, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информатизации КНР .



Экспорт стали в стране увеличивался на 9% ежемесячно, и в ноябре 2020 года он составил 4,4 млн тонн, при этом в ноябре, по данным вышеуказанного министерства, ожидается дальнейший рост этого показателя.



По данным министерства, конкурентные преимущества цен на китайскую сталь на международном рынке и рост зарубежного спроса способствовали увеличению экспорта стали из Китая.



Китай экспортировал около 48,83 млн тонн стали за первые 11 месяцев прошлого года, что на 18,1% ниже, чем в тот же период 2019 года. За январь-ноябрь 2020 года импорт стали подскочил на 74,3% в годовом исчислении и составил 18,86 млн тонн.



Импорт железной руды в страну в январе-ноябре минувшего года составил 1,07 млрд тонн (прирост на 10,9%), превысив общий объем импорта железной руды за весь 2019 год, добавили в министерстве.



