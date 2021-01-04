НБУ запустил интернет-магазин по продаже памятных монет

Доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять ООО "Новая Почта" и АО "Укрпочта".

НБУ запустил интернет-магазин по продаже памятных монет
Фото: Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины запустил интернет-магазин, где можно приобрести памятные монеты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Доступные для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Национального банка в интернет-магазине будет реализовываться по розничной цене НБУ. Для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее", - сообщили в Нацбанке.

Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку.

Осуществлять оплату в интернет-магазине НБУ можно только в безналичной форме.

Доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять логистические (почтовые) компании ООО "Новая Почта" и АО "Укрпочта".

В НБУ добавили, что в будущем планируют расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за рубеж.

Напомним, в ноябре НБУ запустил в обращение 10-гривневую монету в честь пограничников. Монета относится к серии "Вооруженные силы Украины".

В октябре Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Амет-Хан Султан". Монета номиналом 2 гривны вышла тиражом 30 тысяч штук.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разблокировал подписание семи соглашений для добычи газа в УкраинеКабмин разблокировал подписание семи соглашений для добычи газа в Украине
РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне ГерманииРоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии
Создание энергомоста из Украины в Европу отложилиСоздание энергомоста из Украины в Европу отложили
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского трудаApple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
На аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грнНа аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Аукцион по продаже литиевых месторождений хотят сорвать – ГосгеонедрАукцион по продаже литиевых месторождений хотят сорвать – Госгеонедр
На Киевщине задержали фальшивомонетчиков, которые хотели сбыть подделки на 20 млн грнНа Киевщине задержали фальшивомонетчиков, которые хотели сбыть подделки на 20 млн грн
В Украине запустили Единый экспортный веб-порталВ Украине запустили Единый экспортный веб-портал
УЗ хочет в 2021 году заработать на продаже металлолома почти 2 млрд грнУЗ хочет в 2021 году заработать на продаже металлолома почти 2 млрд грн
Курс Ethereum обновил максимум с мая 2018 года. За последние 10 месяцев монета подорожала на 688%Курс Ethereum обновил максимум с мая 2018 года. За последние 10 месяцев монета подорожала на 688%
ФГВФЛ объявил открытый конкурс по продаже Мисто БанкаФГВФЛ объявил открытый конкурс по продаже Мисто Банка
В Украине запустили первую солнечную электростанцию для освещения дорогиВ Украине запустили первую солнечную электростанцию для освещения дороги
Новая памятная монета из серебра вводится в обращение с 15 декабря — НБУНовая памятная монета из серебра вводится в обращение с 15 декабря — НБУ
Монетарную политику Национального банка Украины трудно назвать мягкой, - Едеир ТернерМонетарную политику Национального банка Украины трудно назвать мягкой, - Едеир Тернер
Revolut запустил услугу эквайринга для бизнесаRevolut запустил услугу эквайринга для бизнеса
Последние новости
Подгружаем последние новости