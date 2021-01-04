НБУ запустил интернет-магазин по продаже памятных монет

Доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять ООО "Новая Почта" и АО "Укрпочта".

Национальный банк Украины запустил интернет-магазин, где можно приобрести памятные монеты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Доступные для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Национального банка в интернет-магазине будет реализовываться по розничной цене НБУ. Для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее", - сообщили в Нацбанке.

Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку.

Осуществлять оплату в интернет-магазине НБУ можно только в безналичной форме.

Доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять логистические (почтовые) компании ООО "Новая Почта" и АО "Укрпочта".

В НБУ добавили, что в будущем планируют расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за рубеж.

Напомним, в ноябре НБУ запустил в обращение 10-гривневую монету в честь пограничников. Монета относится к серии "Вооруженные силы Украины".

В октябре Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Амет-Хан Султан". Монета номиналом 2 гривны вышла тиражом 30 тысяч штук.