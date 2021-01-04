Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячи

По состоянию на 4 января Bitcoin держится на уровне 32,1 тыс. долл., потеряв за последние 24 часа 5,94% в стоимости.

Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячи

Курс криптовалюты Bitcoin достиг исторического максимума в $34 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По состоянию на 4 января Bitcoin держится на уровне 32,1 тыс. долл., потеряв за последние 24 часа 5,94% в стоимости.

Стоимость криптовалюты достигла исторического максимума в воскресенье, 3 января, впервые превысив в цене 34 тыс. долларов, менее чем через 24 часа после преодоления отметки в 30 тыс. долларов.

Напомним, 30 декабря курс криптовалюты Bitcoin снова возобновил рост. В среду стоимость валюты установила новый рекорд - 28 579,59 долларов США. За последние три месяца котировки Bitcoin выросли более чем на 100%.

По словам одного из экспертов, Томаса Куна, такой рост можно объяснить тем, что традиционные финансовые рынки до середины января находятся "на отдыхе" из-за праздников.

Эксперты предполагают, что потом стоимость Bitcoin может резко начать снижаться.

"В этом месяце было сделано много для того, чтобы рост цен на Bitcoin определялся институциональными инвесторами, и это, безусловно, продолжает играть свою роль. В то же время вряд ли институциональные инвесторы сами вызвали всплеск в выходные после Рождества", - пишет SiliconAngle.

Также повлиять на курс Bitcoin могли объявления о сделках с ним - инвестфонд Ruffer с активами $27 млрд объявил о вложении $15 млн в главную криптовалюту, а американская компания MassMutual (чей инвестиционный фонд превышает $235 млн) приобрела 5470 Bitcoin на $100 млн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разблокировал подписание семи соглашений для добычи газа в УкраинеКабмин разблокировал подписание семи соглашений для добычи газа в Украине
РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне ГерманииРоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии
Создание энергомоста из Украины в Европу отложилиСоздание энергомоста из Украины в Европу отложили
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского трудаApple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
На аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грнНа аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Добыча нефти в РоSSии достигла минимума за 9 летДобыча нефти в РоSSии достигла минимума за 9 лет
Курс биткоина превысил $ 32,5 тысячиКурс биткоина превысил $ 32,5 тысячи
Bitcoin побил три рекорда за пять днейBitcoin побил три рекорда за пять дней
Цена Bitcoin пересекла отметку в 28,5 тыс. долларовЦена Bitcoin пересекла отметку в 28,5 тыс. долларов
Стоимость Bitcoin впервые превысила $ 28 тысячСтоимость Bitcoin впервые превысила $ 28 тысяч
Каждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолгаКаждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолга
"Нафтогаз" повысил стоимость газа для производителей тепла на 13,5%"Нафтогаз" повысил стоимость газа для производителей тепла на 13,5%
Стоимость Bitcoin впервые превысила $ 24 тысячиСтоимость Bitcoin впервые превысила $ 24 тысячи
Биткоин обновил исторический рекорд и перевалил за $24 тысячи. Почему криптовалюта так стремительно растетБиткоин обновил исторический рекорд и перевалил за $24 тысячи. Почему криптовалюта так стремительно растет
В морском порту Одесской области разоблачили контрабанду кокаина стоимостью 12 млн долларовВ морском порту Одесской области разоблачили контрабанду кокаина стоимостью 12 млн долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости