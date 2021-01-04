Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячи

По состоянию на 4 января Bitcoin держится на уровне 32,1 тыс. долл., потеряв за последние 24 часа 5,94% в стоимости.

Курс криптовалюты Bitcoin достиг исторического максимума в $34 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По состоянию на 4 января Bitcoin держится на уровне 32,1 тыс. долл., потеряв за последние 24 часа 5,94% в стоимости.

Стоимость криптовалюты достигла исторического максимума в воскресенье, 3 января, впервые превысив в цене 34 тыс. долларов, менее чем через 24 часа после преодоления отметки в 30 тыс. долларов.

Напомним, 30 декабря курс криптовалюты Bitcoin снова возобновил рост. В среду стоимость валюты установила новый рекорд - 28 579,59 долларов США . За последние три месяца котировки Bitcoin выросли более чем на 100%.

По словам одного из экспертов, Томаса Куна, такой рост можно объяснить тем, что традиционные финансовые рынки до середины января находятся "на отдыхе" из-за праздников.

Эксперты предполагают, что потом стоимость Bitcoin может резко начать снижаться.

"В этом месяце было сделано много для того, чтобы рост цен на Bitcoin определялся институциональными инвесторами, и это, безусловно, продолжает играть свою роль. В то же время вряд ли институциональные инвесторы сами вызвали всплеск в выходные после Рождества", - пишет SiliconAngle.

Также повлиять на курс Bitcoin могли объявления о сделках с ним - инвестфонд Ruffer с активами $27 млрд объявил о вложении $15 млн в главную криптовалюту, а американская компания MassMutual (чей инвестиционный фонд превышает $235 млн) приобрела 5470 Bitcoin на $100 млн.