В Киеве предприниматели организовали схему по неуплате налогов на 14 млн гривен

Во время обыска изъяты 94 печати и средства в эквиваленте более 6 млн гривен.

В Киеве предприниматели организовали схему по неуплате налогов на 14 млн гривен
Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Сотрудники Государственной фискальной службы уличили столичных предпринимателей в построении схемы по неуплате налогов в размере около 14 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба ГФС у Києві.

"Должностные лица одного из столичных предприятий, сотрудничая с другими субъектами хозяйственной деятельности, в течение года умышленно завысили налоговый кредит деклараций по НДС на сумму около 14 млн грн, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Во время обысков офисных, складских и жилых помещений обнаружили и изъяли материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности (из которых 21 предприятие - нерезидент), а также наличные средства в эквиваленте более 6 млн гривен.

Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Изъятые при обыске вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства и переданы на ответственное хранение. Продолжается следствие.

Напомним, в декабре ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из Европы и США.

В конце декабря Временная следственная комиссия парламента также обнародовала отчет о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета. В нем говорится, что из-за так называемых скруток с НДС бюджет Украины ежемесячно теряет 2,5 миллиарда гривен. Всего за январь 2019 года - март 2020 года субъектами хозяйствования сформирован и использован фиктивный НДС в размере по меньшей мере 28,686 млрд грн.

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