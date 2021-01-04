"Киевводоканал" повысил тарифы на холодную воду для частного сектора Киева

Услуги подорожали с 1 января.

"Киевводоканал" повысил тарифы на холодную воду для частного сектора Киева
Центр обслуживания потребителей Киевводоканал
Фото: bigkiev.com.ua

С 1 января 2021 года выросли тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей частного сектора Киева.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Киевводоканал".

Новые тарифы утверждены 16 декабря 2020 года на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2021 года установлен тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей частного сектора г. Киева в размере 25,38 грн (в т.ч. НДС 4,23 грн) за 1 кубометр", - говорится в сообщении.

В структуре тарифа 13,344 грн приходится на водоснабжение, 12,036 грн - на водоотведение.

Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой, водоотведению с использованием внутридомовых систем пока остается неизменным.

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