VIP-камеры в СИЗО принесли уже более 2 млн гривен, - Малюська

Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 миллиона гривен, которые будут направлены на ремонт бесплатных камер. Об этом сообщил в фейсбуке министр юстиции Денис Малюська.

Он показал фото обычной камеры Киевского СИЗО , в которой сделан ремонт.

"Как вы уже наверное догадались, продолжаю серию фото того, как мы тратим средства, полученные от платных камер. На фото - ремонт бесплатной камеры на 22 человека в Государственном учреждении «Киевский следственный изолятор». Себестоимость: 67 450 гривен. Ну и традиционно напоминаю: за этот ремонт оплачен 0 (ноль) гривен налогоплательщиков", - написал Малюська.

Фото: Денис Малюська Киевский следственый изолятор

Фото: Денис Малюська камера Киевского следственного изолятора до ремонта

Он также отметил, что под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 млн гривен.

"Хорошего нового года. И празднуйте осторожно и не попадайте к нам в гости!", - добавил глава Минюста.

Фото: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська

Напомним, экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля прошлого года.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. Затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.