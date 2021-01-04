VIP-камеры в СИЗО принесли уже более 2 млн гривен, - Малюська
Министр юстиции показал отремонтированную бесплатную камеру Киевского СИЗО.
Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 миллиона гривен, которые будут направлены на ремонт бесплатных камер. Об этом сообщил в фейсбуке министр юстиции Денис Малюська.
Он показал фото обычной камеры Киевского СИЗО, в которой сделан ремонт.
"Как вы уже наверное догадались, продолжаю серию фото того, как мы тратим средства, полученные от платных камер. На фото - ремонт бесплатной камеры на 22 человека в Государственном учреждении «Киевский следственный изолятор». Себестоимость: 67 450 гривен. Ну и традиционно напоминаю: за этот ремонт оплачен 0 (ноль) гривен налогоплательщиков", - написал Малюська.
Он также отметил, что под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 млн гривен.
"Хорошего нового года. И празднуйте осторожно и не попадайте к нам в гости!", - добавил глава Минюста.
Напомним, экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля прошлого года.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. Затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.