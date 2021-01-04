Харьковская фармкомпания "Биолек" не подавала документы на регистрацию Sputnik V - ГЭЦ

Государственный экспертный центр по состоянию на 4 января таких заявок не получал.

Харьковская фармакологическая компания "Биолек" по состоянию на 4 января не подавала заявок на регистрацию роSSийского препарата Sputnik V как вакцины от коронавируса.

Об этом в Государственном экспертном центре сообщили "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 4 января 2021 года в ГЭЦ заявок на регистрацию каких бы то ни было вакцин против COVID-19 от компании "Биолек" не поступало", - сообщили в ГЭЦ.

2 января появилась информация, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации роSSийской вакцины от коронавируса "Спутник V". Документ о заявке на регистрацию роSSийской вакцины в Украине был опубликован на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Конечный бенефициар харьковского АО "Биолек" Виктор Мартин связан с роSSийским концерном "Фармстандарт". По данным Харьковского антикоррупционного центра, Мартин имеет в партнерах роSSийского миллиардера Виктора Харитонина. Именно Харитонин еще несколько лет назад официально был владельцем завода "Биолек" в Харькове.

До 2018 года почти 50 процентов компании "Фарм-Биолек" принадлежало роSSийской "Фармстандарт", соответственно четверть акций была в собственности у Vilkom Services Limited и Stapavelo Enterprises Limited. Именно Харитонина в СМИ называют владельцем концерна "Фармстандарт".

В 2018 году роSSийскую долю выкупила кипрская Vilkom Services Limited. Согласно документам на официальном сайте компании, конечным бенефициаром является Виктор Мартин (Германия).

В Минздраве заявили, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине роSSийской вакцины-кандидата не соответствуют действительности, ведь окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.

Еще раньше, в начале декабря, роSSийским фондом прямых инвестиций было обнародовано заявление о возможности технологического трансфера и запуска в Украине так называемой роSSийской вакцины.

В заявлении Фонда прямых инвестиций говорилось, что его генеральный директор и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вместе с главой политсовета партии ОПЗЖ, кумом президента РФ Виктором Медведчуком обсуждали запуск производства препарата на территории Украины.

При этом заявлялось, что РФ готова производить в Украине "вакцину" и подать документы для ее регистрации. Отмечалось, что "выпуск готовой формы вакцин на территории Украины наладила фармацевтическая компания "Биолек", однако не указывается, что речь идет именно о "Спутнике", а не о других вакцинах.

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии LB.ua сообщил, что Минздраву ничего не известно о возможности выпуска "роSSийской вакцины от коронавируса Sputnik V" на территории Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что роSSийской вакцины от коронавируса не существует.