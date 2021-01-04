В Украине на 20% вырастут цены на сигареты в 2021 году

В январе акцизы на сигареты в Украине вырастут на 20%, и уже через несколько месяцев табачные изделия в Украине подорожают в среднем на 8-12 гривен за пачку. Таким образом, минимальная стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 грн.

При этом, цена импортной пачки сигарет премиум класса возрастет почти до 66,8 грн. Сигареты среднего класса будут стоить до 58 гривен. В целом, акциз вырос с 949 грн за килограмм до 1139 грн.

Подорожание сигарет обусловлено поправками в Налоговый кодекс, внесенных в 2017 году, согласно которым, сигареты будут дорожать ежегодно вплоть до 2025 года.

Повышение акцизов на табачные изделия поспособствует увеличению налоговых поступлений и снижению количества курильщиков.

С января 2021 года также вырастет цена стиков для нагревательных устройств типа IQOS и жидкости для электронных сигарет. Верховная Рада решила сравнить акцизы на все сигареты.

В 2020 году курильщики IQOS платили 34 копейки налогов с каждой сигареты. Повышение акцизов может еще более существенно повлиять на стоимость пачки стиков. Это совершенно не значит, что люди будут массово бросать курить, но по крайней мере налогов в казну будет оплачиваться больше.

Ранее сообщалось, что с 2021 года украинцам придется заплатить по 25 тысяч гривен фиксированного налога за жилье.