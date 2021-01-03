Тарифы на отопление в Украине выросли с 1 января

Тарифы на производство тепловой энергии с января 2021 года вырастут для 22 теплоснабжающих компаний. Стоимость отопления в январских платежках увеличится от 9,8% до 33,5%, в зависимости от региона.

НКРЭКУ увеличила на 17,3%, или на 177,64 гривен/Гкал, до 1 202,4 гривен/Гкал тариф на производство теплоэнергии для "Львовтеплоэнерго".

Для "Одесской ТЭЦ" тарифы на производство тепла c января увеличиваются на 12,5%, или на 146,14 гривен/Гкал, до 1 316,68 гривен/Гкал.

Также НКРЭКУ увеличила на 10,6%, или на 85,12 гривен/Гкал, до 886,69 гривен/Гкал тариф на производство теплоэнергии для обеспечения населения для "Харьковской ТЭЦ-5? и для "Харьковских тепловых сетей" на 14,22%, или на 146,64 гривен/Гкал, до 1 031,67 гривен/Гкал.



На рекордные 49,7% выросла стоимость отопления у ООО "Евро-реконструкция", которое обогревает часть столичного Левобережья. У коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", обеспечивающего теплом большинство киевлян, тариф вырос намного меньше – на 9,8%.

Среди тех предприятий, которым утвердили наиболее высокие цифры роста тарифов на тепло также оказались Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ. Их тарифы выросли на 37,1% и 34,1% соответственно.

На 33,2% выросли тариф на тепло на Белоцерковской ТЭЦ, на 25% — в ООО "Сумытеплоэнерго", на 24,1% — в Черниговской ТЭЦ, входящей в ООО "Технова".

Напомним, с января украинцам придется ежемесячно платить абонплату за воду и отопление.