Курс биткоина превысил $ 32,5 тысячи

Курс криптовалюты Bitcoin установил очередной исторический максимум. В субботу, 2 января, стоимость биткоина превысила 32 000 долларов США .

Как свидетельствуют данные сайта CoinDesk, на 19:00 стоимость Bitcoin достигла 32 511,76 доллара.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 000 долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. 25 декабря 2020 года курс биткоина пересек отметку в 25 000 за одну криптомонету, на следующий день криптовалюта подорожала до 26 000 долларов, 27 декабря была пройдена отметка в 28 тысяч долларов, 31 декабря криптовалюта взяла планку в 29 000 долларов.

Еще в марте этого года Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, но с тех пор он стабильно растет.