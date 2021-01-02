Нафтогаз предлагает клиентам заключать контракты на смену поставщика газа в отделениях Ощадбанка

Сменить поставщика газа и заключить контракт с «Нафтогазом» станет гораздо проще для людей, не владеющих компьютером.

Государственная газопоставляющая компания начала сотрудничество с госбанком «Ощадбанк», в отделениях которого с середины января 2021 года жители по всей Украине смогут заключить договор о поставке газа.

По словам Владимира Зеленского, ГПК «Нафтогаз Украины», как государственное предприятие, будет стараться держать цену как можно ниже в отличие от газопоставляющих частных компаний. С января 2021 года предприятие постарается обеспечить украинцам как можно более комфортные условия для заключения контракта на поставку газа.

Для этого необходимо подготовить такие документы, как паспорт, идентификационный код, EIC-код (код энергетической идентификации субъекта рынка природного газа и/или точки коммерческого учета), а также документ о праве собственности на жилье.

Примечательно то, что при заключении контракта нет нужды уведомлять предыдущего поставщика, переход осуществляется автоматически.

Если на данный момент оформить контракт с «Нафтогаз Украина» можно онлайн, то для людей, которые не владеют компьютером, с января 2021 года появится возможность сделать это при помощи специалистов. Для этого можно будет обратиться в любое отделение «Ощадбанка» на территории Украины и оформить все необходимые моменты с помощью оператора.

После оформления заявки "Нафтогаз" пришлет новому клиенту информацию об успешной смене поставщика и дальнейшие инструкции к пользованию.

По словам директора ГПК Максима Рабиновича, в период пандемии лучше всего подавать заявки в режиме онлайн на сайте компании.

«Однако мы также заботимся об интересах людей, которым удобнее оформить заявку в партнерских отделениях, с помощью консультантов. Поэтому мы постоянно расширяем базу офлайн-партнеров…. Наконец, газовый сервис "ходит" за клиентом, а не наоборот», - заявил глава «Нафтогаз Украина».

Напомним, мошенники изобрели схему, по которой за отсутствующий газовый счетчик с людей требуют штраф.