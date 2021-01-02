Цены на газ с 1 января: у кого из поставщиков самые дешевые тарифы

С 1 января 2021 года в Украине поднялись цены на газ, и 55 газоснабжающих компаний уже опубликовали свои тарифы. Стоимость кубометра газа в среднем выросла от 89 копеек до 1,56 гривны.

В Украине поднялись цены на газ: у кого из поставщиков самые дешевые тарифы

Если сравнивать цены газовых компаний, то самую низкую цену на январь заявила компания «Газ АП» - 6,99 грн за кубометр, что на 66 коп. выше декабрьского показателя. В компании «Megawatt» предлагают тарифы на 6 копеек выше. За кубометр газа в январе поставщик просит 7,05 грн, что на 1,1 грн больше по сравнению с декабрем.

Компания "Агросинтез Трейдинг" выставила цену на газ в 7,08 грн за кубометр, что на 1,13 грн выше, чем в декабре. "Энергетические ресурсы Украины" предлагают газ по 7,11 грн за кубометр, а "Аскания Энерджи" – 7,20 грн за кубометр.

Тарифы "Нафтогаза" не самые дешевые в линейке всех компаний - 7,22 грн за кубометр, что на 89 коп. больше, чем в декабре.

В Украине поднялись цены на газ: у кого из поставщиков самые дешевые тарифы

На 1,56 грн за кубометр подняла цены компания «Энера» (Энера Сумы, Энера Чернигов, Энера Восток и Энера Винница), предлагая потребителям в январе цену на газ в 8,82 грн за кубометр.

У "Торговой электрической компании" газ в январе будет стоить 9,8 грн за кубометр. Обогнал ее "Львовэнергосбыт", предлагая самый дорогой газ среди всех потребителей, - за 10,8 грн за кубометр.

Самые высокие цены на газ у региональных газсбытов, аффилированных с облгазами. Их тарифы колеблются от 9,88 до 9,93 грн за кубометр.

Компании объясняют рост тарифа на газ повышением цен на европейском рынке газа. Впервые за два года европейская цена на газ достигла своего максимума.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет проверит тарифы газовых поставщиков.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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