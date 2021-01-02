Украина с 1 января начала поставку электроэнергии из РФ и Беларуси

С 1 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси. Данное решение было принято Национальной комиссией в сферах энергии и коммунальных услуг еще в середине декабря 2020 года.

Украина снова начала поставку электроэнергии из РоSSии и Беларуси

16 декабря власть приняла соответствующее постановление, которое начало свое действие с первого дня нового года.

По словам заместителя главы профильного комитета ВРУ Алексея Кучеренко, 1 января «Укрэнерго» начинает предоставлять трейдерам доступ к сетям для поставки 2,4 ГВт электроэнергии из РоSSии и Беларуси.

В связи с этим в новом году цена на свет выросла в 1,86 раз.

Ранее Украина покупала энергию у РоSSии в период с октября 2019 по март 2020 годов. За это время было потрачено от трех до пяти миллиардов гривен на поставку более 1 миллиарда кВт.ч. В апреле того же года было принято решение прекратить импорт электроэнергии из Беларуси и РФ.

Напомним, по мнению экспертов, новый тариф на электроэнергию приведет к повышению цен на все товары и услуги. В среднем показатель инфляции по стране может подняться на 0,39%, сообщили специалисты из Экспертной платформы Национального банка.


Анастасия Березовская, Тудей

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