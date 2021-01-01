В Украине увеличился размер пенсий

Повышение охватит тех, кому более 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет - для женщин.

В Украине увеличился размер пенсий
Фото: 2017god.org

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц увеличивается на 300 гривен - с 2100 гривен до 2400 гривен.

Такие изменения предусматривает закон о государственном бюджете на 2021 год, сообщают "Українські новини".

Повышение охватит тех, кому более 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет - для женщин.

Повышение пенсий связано с увеличением прожиточного минимума, который с 1 января составит 2189 гривен. Последующие повышения этого показателя запланированы на 1 июля - до 2294 гривен и 1 декабря - до 2393 гривен.

Кроме того, также будут продолжены ежемесячные доплаты к пенсии до 500 гривен лицам от 80 лет, имеющим стаж от 20 лет.

С ростом минималки в 2021 году также запланировано еще несколько повышений пенсий:

С 1 марта запланирована индексация пенсий на 11%, а с апреля - автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа. С июля 2021 года запланированы доплаты пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет по 400 гривен.

При этом пенсионеры старше 80 лет будут получать доплаты в 600 гривен, а размер минимальной пенсии для них составит 2600 гривен.

Также в апреле будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа работы.

Напомним, размер минимальной заработной платы в Украине с 1 января увеличивается на 1 тыс. гривен - до 6 тыс. гривен. Последующее увеличение "минималки" ожидается 1 декабря 2021 года - до 6500 гривен.

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