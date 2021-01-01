В Украине с 1 января увеличилась минимальная зарплата

Последующее увеличение "минималки" ожидается 1 декабря 2021 года - до 6 500 гривен.

В Украине с 1 января увеличилась минимальная зарплата
Фото: dv-gazeta.info

Размер минимальной заработной платы в Украине с 1 января увеличивается на 1 тыс. гривен - до 6 тыс. гривен. Соответствующие изменения предполагает Государственный бюджет Украины на 2021 год.

Согласно документу, последующее увеличение "минималки" ожидается 1 декабря 2021 года - до 6 500 гривен.

Повышение минимальной зарплаты влечет за собой пересмотр размера ЕСВ. Так, в частности, ЕСВ для ФЛП считают по ставке 22% от минимальной зарплаты, соответственно:

- с 1 января 2021 года ЕСВ для ФЛП вырастет до 1 320 грн в месяц или 3 960 грн за квартал;

- с 1 декабря 2021 года ЕСВ для ФЛП вырастет до 1 430 грн в месяц или 4 290 грн за квартал.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 15 декабря приняла в целом проект бюджета на 2021 год.

Документ предусматривает доходы в размере 1 092 млрд грн. Расходы установлены на уровне 1 347 млрд грн.

Бюджетом предусмотрено создание специального Фонда (как ковидний этого года) для расходов на доплаты медикам и бесплатную вакцинацию.

Зарплаты учителям планируют повысить так: учителя без категории (после университета) будут получать 9 511 (сейчас более 7 000), учителя высшей категории сейчас получают 10 600, будут 13 400.

Бюджет также предусматривает 13,44% акциза на постоянной основе в местных бюджетах.

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