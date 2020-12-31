В Украине с 1 января отменяют книгу учета доходов для ФЛП

Учет доходов и расходов может вестись по собственному решению плательщиков единого налога в бумажном и/или электронном виде в произвольной форме.

В Украине с 1 января отменяют книгу учета доходов для ФЛП
Фото: rbabiz.ru

С 1 января 2021 года в Украине отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов для ФЛПов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

"Для физических лиц - предпринимателей - плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов", - говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что для ФЛП третьей группы, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов и расходов.

Учет доходов и расходов может вестись по собственному решению плательщиков единого налога в бумажном и/или электронном виде в произвольной форме.

Также с 1 января отменяется регистрация книг в налоговых органах.

Напомним, с 1 апреля Кабмин разрешил ФЛПам не вести книгу учета доходов и расходов во время карантина.

15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2524 о работе электронного кабинета и упрощения работы физлиц-предпринимателей. Закон предусматривает совершенствование работы электронного кабинета налогоплательщика, упрощение налогового учета, стимулирование добровольного ограничения бумажного документооборота.

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