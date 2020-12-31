Кабмин подписал соглашения о разделе углеводородов на семи нефтегазовых участках

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров в четверг, 31 декабря, подписал соглашения о разделе углеводородов на семи нефтегазовых участках.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Партнерами государства стали:

на Софиевском участке - "Гео Альянс Партнерство" и Geo Allianсе Рartnership B. V .;

на Угновском - ООО "ВЕЛЛ КО";

на Зиньковском - Oil&Gas oversеas trading B. V. и ООО "Нафтогазэксплуатация";

на Берестянском, Балаклийском, Бузовском, Ивановском - "Укргаздобыча".

"Впервые Правительство подписывает соглашения о разделе продукции на семи газоносных участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который даст возможность привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство подписало соглашения о разделе продукции по результатам конкурсов, которые состоялись в 2019 году.

Шмыгаль также отметил, что подписание соглашений о разделе продукции является чрезвычайно важным шагом для энергонезависимости и энергетической самодостаточности, поскольку разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу газа.

"Государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления", - сказал премьер.

Согласно документам, Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыльной продукции.

Напомним, 28 декабря Кабинет Министров на заседании утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в Украине.

Как сообщалось, в июле 2019 года правительство одобрило результаты СРП-конкурсов по девяти углеводородным участкам: "Укргаздобыча" (УГВ) в союзе с канадской Vermilion одержало победу по Балаклийскому и Ивановскому участкам, "Укргаздобыча" - по Берестянскому и Бузовскому, "Укрнефтебурение"- по Русановскому, американская Aspect Energy - по Варвинскому, "ДТЭК" - по Зиньковскому, "Гео Альянс"- по Софиевскому, "Захиднадрасервис"- по Угновскому.

В то же время в ноябре 2020 года канадская Vermilion решила не участвовать в проектах из-за существенного снижения цен на газ и нефть по сравнению с 2019 годом, пандемии коронавируса и глобального экономического спада.