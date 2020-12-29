Фонд государственного имущества продал спиртзавод на Львовщине за 55,1 млн гривен

Это уже 19-й реализованный объект "Укрспирта".

Фонд государственного имущества продал спиртзавод на Львовщине за 55,1 млн гривен
Борокський спиртзавод
Фото: prozorro.sale

Фонд государственного имущества продал 19-й завод "Укрспирта" в селе Борок на Львовщине.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

"Несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Борокского МОД, что в 80 км от Львова, недалеко от украинской-польской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за объект приватизации состязались три компании, а его стартовая цена выросла в 4,2 раза - с 13,2 млн грн до 55,1 млн грн.

Адрес объекта - с.Борок, ул. Мира, 14; Львовская обл., Сокальский р-н, пгт. Жвирка, ул. 1 мая, 9.

Новый владелец получит бардохранилище, спиртобазу, солодовню, ферму и зернохранилище.

Фото: prozorro.sale

Фото: prozorro.sale

Победитель аукциона - общество с ограниченной ответственностью "Компания Климат плюс" - теперь должно подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Борокского МОД будет считаться официально завершенным.

Напомним, 18 декабря ФГИ на аукционе продал Вишняковское МОД, расположенное в 100 км от Полтавы, за рекордную для приватизации спиртовых активов сумму - 234 млн гривен. Предыдущий рекордсмен в приватизации спиртовых активов - крупнейший молдавский завод по производству этилового спирта ZERNOFF. 12 ноября он на аукционе за 120 млн гривен приобрел Мариловский спиртзавод на Тернопольщине.

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