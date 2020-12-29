Интерпайп практически рассчитался по долгам

Интерпайп практически рассчитался по долгам

Украинская промышленная компания "Интерпайп" практически погасил свою задолженность.

Согласно пресс-релизу, 29 декабря 2020 года компания произвела очередное погашение евробондов-2024 на сумму 74 млн 819,932 тыс. долл.

Таким образом, сейчас оставшаяся задолженность по облигациям составляет всего 6 млн 472 тыс. 125,91 долл.

"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами. В результате реструктуризации задолженность была оформлена новым выпуском еврооблигаций на 309 млн 192,058 тыс. долл. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и двумя кредитами по 45 млн долл. каждый с погашением в конце 2020 года.

В 2020 году "Интерпайп" осуществил серию погашений еврооблигаций: в январе – на 98,5 млн долл., в августе – на 97 млн долл., в октябре – на 32,4 млн долл.

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