Nippon Steel покупает таиландского производителя жести

Как сообщает Argus Media, японская Nippon Steel анонсировала заключение соглашения с акционерами таиландской компании Siam Tinplate и о выкупе их акций, что позволит ей увеличить свою долю с 15,6% до 90%.



Таиландская Siam Tinplate – производитель жести. В год компания выпускает 140 тыс. тонн жести и 120 тыс. тонн стали с хромовым покрытием в год.



Такая покупка для Nippon Steel увеличивает возможность расширения мощностей предприятия и укрепления ее присутствия за рубежом.



