Nippon Steel покупает таиландского производителя жести

Nippon Steel покупает таиландского производителя жести

Как сообщает Argus Media, японская Nippon Steel анонсировала заключение соглашения с акционерами таиландской компании Siam Tinplate и о выкупе их акций, что позволит ей увеличить свою долю с 15,6% до 90%.

Таиландская Siam Tinplate – производитель жести. В год компания выпускает 140 тыс. тонн жести и 120 тыс. тонн стали с хромовым покрытием в год.

Такая покупка для Nippon Steel увеличивает возможность расширения мощностей предприятия и укрепления ее присутствия за рубежом.

МинПром по материалам МеталлТорг

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