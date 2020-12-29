ВСК обнаружила новую схему уклонения от уплаты акцизного налога на алкоголь

Акцизные марки, которые должны быть утилизированы, наклеивают на продукцию и используют.

ВСК обнаружила новую схему уклонения от уплаты акцизного налога на алкоголь
Фото: news.nikcity.com

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, приведших к значительным потерям доходной части госбюджета, обнаружила новую схему уклонения от уплаты акцизного налога на алкогольные напитки.

Об этом говорится в предварительном отчете ВСК.

Схема такова: предприятие заказывает большое количество акцизных марок - значительно больше, чем нужно для ежемесячного объема производства (на несколько лет вперед) - и делает два платежа: один - акциз, второй - за акцизную марку.

Далее региональные комиссии по уничтожению марок акцизного налога принимают решение, чтобы эти акцизные марки были утилизированы, а предприятию возвращается акциз за каждую марку. Затем эти акцизные марки, которые должны были утилизировать, на самом деле не утилизируют, а наклеивают на продукцию и используют.

По состоянию на 1 мая 2020 года остатки марок акцизного налога составляют 163,5 млн штук, в том числе 118 млн штук исключительно по производителям ликеро-водочной продукции.

Наибольшие остатки марок акцизного налога:

ООО НПП "Гетьман" – 18,7 млн штук; ЧАО "Люботинский завод «Продтовары»" – 17,4 млн штук; ООО "Ликеро-водочный завод «Прайм»" – 16,7 млн штук; ООО "Первый УВС" – 11,5 млн штук.

При этом среднемесячная потребность в марке акцизного налога вообще по всем производителям и импортерам алкогольных напитков - около 50 млн штук. В их состав входят и производители ликеро-водочных напитков, и производители винодельческой продукции, а также ее импортеры.

Среднемесячная потребность в акцизной марке исключительно производителями ликеро-водочной продукции - 26,6 млн штук. Предполагаемая сумма убытков от существования такой схемы - 7-8 млрд грн ежегодно.

За январь-август 2019 года Государственная фискальная служба уничтожила 2 699 373 марки акцизного налога. С сентября 2019-го по апрель 2020-го Государственная налоговая служба акцизных марок не уничтожала.

Напомним, Рада подготовила отчет ВСК по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, приведших к значительным потерям доходной части госбюджета. В частности, в отчете изложены обстоятельства, сделанные в заявлении бывшего министра финансов Игоря Уманского в интервью LB.ua о "скрутках" с НДС.

Согласно документу, объемы реализованного фиктивного НДС из-за "скруток" составляют около 2,5 миллиарда грн ежемесячно.

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