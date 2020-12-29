Укрзализныця получила от государства 102 млн грн помощи

АО "Укрзализныця" получила 102 млн грн на компенсации сотрудникам, деятельность которых будет ограничена вследствие усиления карантина в январе 2021 года. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак в Телеграм.



"Укрзализныця получила 102 млн грн, выделенных государством для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых будет ограничена вследствие введения противоэпидемических мер в январе 2021 года", - написал В.Жмак.



Он добавил, что уже до конца года около 30 тыс. железнодорожников получат такую ??помощь, ее размер будет определяться пропорционально рабочему времени работника, сокращенному в результате ограничительных мер.



В.Жмак также выразил благодарность государству за поддержку.



Как сообщалось, 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, предусматривающий предоставление единовременного материального пособия в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам - предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода.



10 декабря Кабинет министров утвердил Порядок предоставления разовой компенсации предпринимателям, которые приостановят свою деятельность из-за карантинных мер.



