Укрзализныця получила от государства 102 млн грн помощи

Укрзализныця получила от государства 102 млн грн помощи

АО "Укрзализныця" получила 102 млн грн на компенсации сотрудникам, деятельность которых будет ограничена вследствие усиления карантина в январе 2021 года. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак в Телеграм.

"Укрзализныця получила 102 млн грн, выделенных государством для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых будет ограничена вследствие введения противоэпидемических мер в январе 2021 года", - написал В.Жмак.

Он добавил, что уже до конца года около 30 тыс. железнодорожников получат такую ??помощь, ее размер будет определяться пропорционально рабочему времени работника, сокращенному в результате ограничительных мер.

В.Жмак также выразил благодарность государству за поддержку.

Как сообщалось, 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, предусматривающий предоставление единовременного материального пособия в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам - предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода.

10 декабря Кабинет министров утвердил Порядок предоставления разовой компенсации предпринимателям, которые приостановят свою деятельность из-за карантинных мер.

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