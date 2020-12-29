Кабмин изменил условия программы доступных кредитов

Правительство приняло постановление на заседании 28 декабря.

Кабмин изменил условия программы доступных кредитов

Кабинет министров поддержал ряд мероприятий в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", направленных на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 28 декабря, сообщает пресс- служба Министерства финансов.

Правительственное решение вводит следующие изменения:

  • программа распространяется на субъектов среднего предпринимательства с годовым доходом до 20 млн евро (было до 10 млн евро);
  • либерализуются условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет (было 2 года); отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев (было до 9 месяцев); уменьшается первоначальный взнос в реализацию инвестиционного проекта -10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов (было 20% и 30% соответственно)
  • смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда - уменьшение до 50% (было 60%), численности персонала - до 50% (было 80%) по состоянию на 1 марта 2010 года;
  • для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31.03.2021.
  • регулируется вопрос о возможности сочетания государственной поддержки по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

Отмечается, что по состоянию на 28 декабря количество заявок на участие в Программе уже составило 58 374 шт. на общую сумму 69 млрд грн. Всего за весь период действия Программы подписано 7 158 кредитных договоров на общую сумму 16,5 млрд гривен.

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 23-мя банками.

Напомним, кредитная программа "5-7-9%" стартовала в феврале 2020 года. Размер Фонда развития предпринимательства, через который идет финансирование, в 2020 году составляет 2 млрд гривен.

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