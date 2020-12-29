Украинцам выплатили 80 млн грн компенсаций за COVID-19

Всего с начала года Фонд соцстрахования выплатил 11,7 млрд гривень помощи по временной нетрудоспособности.

Украинцам выплатили 80 млн грн компенсаций за COVID-19
Фото: ukrainepravo.com

Фонд социального страхования направил около 80 млн грн на компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

"С начала года ФССУ выплатил застрахованным лицам 11,7 млрд гривень помощи по временной нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм, в частности, в случае болезни COVID-19 и самоизоляции под контролем. Так на компенсацию утраченного за время изоляции от COVID-19 заработка фонд направил около 80 млн гривень", - говорится в сообщении.

Напомним, Пенсионный фонд на прошлой неделе начал выплаты 8000 грн материальной помощи от государства для ФЛП и наемных работников. По состоянию на 24 декабря на эти цели было направлено 2,8 млрд для более 354 тысяч получателей.

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