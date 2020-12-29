Судья ОАСК признал 9-этажку на Батыевой горе 4-этажным зданием с антресолями

Окружной админсуд г. Киева признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева от 24 июня 2019 года об отмене права на начало выполнения строительных работ, полученного на основании поданного сообщения и декларации о готовности к эксплуатации жилого дома на Батыевой горе по ул. Докучаевская, 5-А в Соломенском районе столицы.

Об этом свидетельствует решение суда (судья - Евгений Аблов) от 4 декабря, пишут "Наші гроші".

Как указывает Департамент по вопросам ГАСК г. Киева , заказчик строительства ОК "ЖСК «Платинум Холл»" привел недостоверные данные в сообщении о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта в части его этажности, необходимости проведения экспертизы проекта и в части выполнения всех работ, предусмотренных проектной документацией.

Так, участок площадью 0,09 га на ул. Докучаевской, 5-А относится к территории усадебной застройки, где можно строить дома не выше 4 этажей. Именно на такое здание (класса последствий СС1) подал документы ЖСК "Платинум Холл".

Однако по факту построил там 9-этажку.

Дом на ул. Докучаевской, 5-А по состоянию на май 2019 года

Рассмотрев иск ЖСК, ОАСК пришел к выводу, что инспектор ГАСК принял решение с нарушением процедуры. В частности, как указывает суд, проверка осуществлялась при отсутствии уполномоченного представителя застройщика.

Кроме того, ОАСК отметил, что ГАСК не доказал факта наличия нарушений, зафиксированных в акте проверки.

По данным ГАСК, на момент проверки на участке по ул. Докучаевской, 5-А строилось здание неопределенного назначения, в соответствии с визуальным осмотром в то время имевшее 8 этажей, велось строительство 9-го этажа.

Однако суд, ссылаясь на предоставленные застройщиком документы, пришел к выводу, что здание имеет 4 этажа с двухуровневым подвалом (на 12 квартир).

Так, ЖСК "Платинум Холл" представил суду выписку из проектной документации, где указаны такие параметры высоты этажей:

1-го - 3,3 метра,

2-го - 3,3 метра,

3-го - 6,6 метра,

4-го - 6,6 метра и части 3,4 метра.

ОАСК отметил, что технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается. Кроме того, добавил суд, к этажам не относят антресоль (полуэтаж, расположенный между двумя этажами или встроенный в объем основного этажа) и подвальные помещения.

Итак, указал судья Аблов, из имеющихся в материалах дела доказательств не усматривается нарушения истцом требований использования участка в соответствии с его целевым назначением (для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства), как указано в соответствии с визуальным осмотром государственным инспектором.

По данным "Наших грошей", владельцем участка по ул. Докучаевской, 5-А является экс-нардеп от БПП Виктор Король, передавший участок по договору суперфиции Иянине Горбатюк, которая, в свою очередь, передала право пользования участком ОК "ЖСК «Платинум Холл»".

ОК "ЖСК «Платинум Холл»" в 2016 году создали Иянина Горбатюк, Юлия Горбатюк и Иван Влад из Закарпатья. Иван Влад также является совладельцем ОК "ЖСК «Зеленый замок»", ОК "ЖСК «Прима Эстейт»", ОК "ЖСК «Премьер Кристал»", ОК "ЖСК «Эксон Премьер Шулявская»".

ЖСК "Зеленый замок" является заказчиком строительства 11-этажки в Киеве на Подоле на участке экс-нардепа Оксаны Билозир. Этот участок тоже является территорией усадебной застройки, где можно строить дома не выше 4 этажей.

В свою очередь ЖСК "Эксон Премьер Шулявская" хочет построить многоэтажку на проспекте Победы в сквере "Слава танкистам" перед зданиями госиздательства "Пресса Украины". Этот же застройщик построил 24-этажку над входом ст. м. "Выставочный центр", которую ввел в эксплуатацию через суд.