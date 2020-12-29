По оценкам компании Fitch Solutions, по итогам 2020 г. объем глобальной добычи никелевой руды сократился на 23,3% по сравнению с предыдущим годом из-за резкого падения в Индонезии и на Филиппинах.



Как отмечает Fitch, запрет на экспорт никелевой руды из Индонезии с 1 января 2020 г. привел к резкому сокращению добычи этого сырья. Теперь восстановление этой отрасли будет зависеть от темпов строительства и ввода в строй новых мощностей по производству рафинированного никеля и чернового ферроникеля в этой стране.



На Филиппинах основным негативным фактором стала эпидемия коронавируса, приведшая к приостановке работы ряда рудников. По данным Fitch, в первой половине 2020 г. добыча никелевой руды в стране упала на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В дальнейшем развитию отрасли будут препятствовать жесткие экологические стандарты.



В соответствии с прогнозом Fitch в 2021 г. мировая добыча никелевой руд вырастет на 8,3%, что лишь частично перекроет спад 2020 г. На период 2021-2029 гг. компания предсказывает средние темпы роста на уровне 3,7% в год, что уступает 5,9% в среднем за 2010-2019 гг.



Компания ожидает, что к 2029 г. мировое производство никеля достигнет 2,7 млн т против 2 млн т в 2020 г. При этом из основных производителей наивысшие темпы роста покажет Австралия, тогда как роSSийская добыча будет стагнировать.



По мнению Fitch, цены на никель в ближайшие годы поднимутся благодаря растущему спросу на этот металл со стороны производителей литийионных аккумуляторов. Это будет способствовать разработке новых никелевых месторождений в различных странах мира.



