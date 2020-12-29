Малайзия ввела пошлины на прокат из Вьетнама и Индонезии

Министерство международной торговли и промышленности Малайзии установило предварительные антидемпинговые пошлины на нержавеющий холоднокатаный прокат в листах, рулонах или любой другой форме, импортируемый из Индонезии и Вьетнама.



Размер пошлин составит от 7,73 до 34,82%. Действовать они будут не более 120 дней. В апреле 2021 г. Министерство планирует установить окончательные пошлины на данную продукцию.



Инициатором расследования, стартовавшего в конце июля 2020 г., стала компания Bahru Stainless, единственный в Малайзии производитель нержавеющего холоднокатаного проката. Она заявила, что импортная продукция из Вьетнама и Индонезии продается в Малайзии по более низким ценам, чем на внутренних рынках этих стран, и тем самым наносит ущерб национальному производителю.



