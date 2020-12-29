На аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грн

28 декабря в системе "ProZorro.Продажи" состоялся аукцион по продаже земельного участка площадью 4 га на столичном массиве Березняки со стартовой ценой лота 105,8 млн грн.

В торгах участвовали четыре компании. Победителем аукциона с предложением 227 млн грн стало ООО "Эпицентр К" (его бенефициары - Галина и Александр Герега, которым принадлежит сеть гипермаркетов "Эпицентр").

Участок расположен в Днепровском районе Киева на пересечении ул. Березняковской и Днепровской набережной.

Ранее Укрэксимбанк сообщал, что продажа участка происходит для погашения проблемной задолженности по обязательствам группы компаний "Амстор" в рамках дела о банкротстве ООО "Млечный Путь".

Напомним, 14 декабря тоже в рамках урегулирования задолженности группы "Амстор" перед Укрэксимбанком в системе "ProZorro.Продажи" состоялся аукцион по продаже нескольких торговых центров, земельных участков, торгового оборудования сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе.

Победителем этого аукциона стало ООО "Мадера Девелопмент" (конечный бенефициар - основатель и глава Concorde Capital Игорь Мазепа), которое предложило за указанные активы 456 млн грн при стартовой цене 283,5 млн грн.