Индия ввела антидемпинговые пошлины на нержавейку

Индия ввела антидемпинговые пошлины на нержавейку

Индийское министерство торговли и промышленности приняло окончательное решение об антидемпинговых мерах в отношении ряда наименований плоского проката из нержавеющей стали, произведённого зарубежными металлургическими предприятиями и ввозимого на территорию Индии из Вьетнама, Гонконга, ЕС, Индонезии, Китая, Малайзии, Мексики, ОАЭ, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Южной Африки, Южной Кореи и Японии.

Расследование было инициировано в июле 2019 года и затронуло 76 зарубежных предприятий-производителей нержавеющей стали. В числе инициаторов - ассоциация ISSDA и Jindal Stainless. В процессе расследование было прекращено в отношении Вьетнама, Мексики, США, Таиланда, Южной Африки. Размер пошлины для ЕС, Индонезии, КНР, Малайзии, Тайваня, Южной Кореи и Японии варьируется от $67 до $944 за тонну в зависимости от производителя и страны происхождения, срок действия меры - 5 лет.

Под действие антидемпинговой меры попадает нержавеющий горяче- и холоднокатаный прокат, соответствующий кодам HS 7219 и 7220.

МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИПроизводитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам КредитпромбанкаКабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грнНазваны причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Блок рекламы


Похожие новости
В ноябре Индия сократила экспорт стали на 31%В ноябре Индия сократила экспорт стали на 31%
Пошлины ЕС на импорт турецкого проката косвенно ударят по украинским металлургамПошлины ЕС на импорт турецкого проката косвенно ударят по украинским металлургам
Еврокомиссия ввела предварительные пошлины на турецкий г/к прокатЕврокомиссия ввела предварительные пошлины на турецкий г/к прокат
Великобритания не намерена отменять пошлины на американскую стальВеликобритания не намерена отменять пошлины на американскую сталь
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
Евросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металлЕвросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металл
Южная Корея оставила в силе пошлины на пруток из нержавейкиЮжная Корея оставила в силе пошлины на пруток из нержавейки
Индия хочет запретить вывоз рудыИндия хочет запретить вывоз руды
US Steel надеется,что Байден сохранит стальные пошлины ТрампаUS Steel надеется,что Байден сохранит стальные пошлины Трампа
Индия отправила на экспорт рекордные объемы заготовкиИндия отправила на экспорт рекордные объемы заготовки
Последние новости
Подгружаем последние новости