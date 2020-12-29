Индия ввела антидемпинговые пошлины на нержавейку

Индийское министерство торговли и промышленности приняло окончательное решение об антидемпинговых мерах в отношении ряда наименований плоского проката из нержавеющей стали, произведённого зарубежными металлургическими предприятиями и ввозимого на территорию Индии из Вьетнама, Гонконга, ЕС , Индонезии, Китая, Малайзии, Мексики, ОАЭ , Сингапура, США , Таиланда, Тайваня, Южной Африки, Южной Кореи и Японии.



Расследование было инициировано в июле 2019 года и затронуло 76 зарубежных предприятий-производителей нержавеющей стали. В числе инициаторов - ассоциация ISSDA и Jindal Stainless. В процессе расследование было прекращено в отношении Вьетнама, Мексики, США , Таиланда, Южной Африки. Размер пошлины для ЕС , Индонезии, КНР , Малайзии, Тайваня, Южной Кореи и Японии варьируется от $67 до $944 за тонну в зависимости от производителя и страны происхождения, срок действия меры - 5 лет.



Под действие антидемпинговой меры попадает нержавеющий горяче- и холоднокатаный прокат, соответствующий кодам HS 7219 и 7220.

