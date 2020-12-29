Турция начала расследовать импорт европейского г/к проката

Министерство торговли Турции объявило о начале антидемпингового расследования в отношении горячекатаного проката в рулонах, ввозимого из ЕС . Расследование инициировано в качестве ответной меры на торговые барьеры со стороны Европы, сообщает S&P Global Platts.



Так, 17 декабря Еврокомиссия объявила о решении ввести антидемпинговые пошлины размером от 4,8% до 7,6% на горячекатаные рулоны, произведённые металлургическими предприятиями Турции. Срок действия пошлин – в течение полугода, начиная с 14 января 2021 года. О размере 5-летних пошлин объявят в июле.



По итогам 10 месяцев 2020 года импорт горячекатаного проката в рулонах в Турцию из ЕС составил порядка 1,3 млн. тонн, сообщает Platts со ссылкой на данные TUIK.

