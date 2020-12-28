РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии

С середины января строительство газопровода должно восстановиться в исключительной экономической зоне Дании.

Строительство участка трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии завершено.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на оператора роSSийско-германского газопровода "Северный поток-2" - компанию Nord Stream 2 AG.

По информации агентства, РоSSия намерена с середины января продолжить строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Как и при строительстве в исключительной экономической зоне Германии, для этого привлечено роSSийское судно "Фортуна".

В Nord Stream 2 AG отказались предоставить комментарий относительно дальнейших планов строительства. Всю информацию там пообещали предоставить "в срок".

Ранее, 26 декабря сообщалось, что роSSийская баржа "Фортуна", которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2", прекратила работы и вернулась в порт.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Строительство "Северного потока-2" сейчас прекращено из-за санкций США относительно европейских подрядчиков. Эти санкции вступили в силу в декабре 2019 года.

Сейчас РоSSия пытается модифицировать собственные суда для завершения строительства газопровода, который готов более чем на 90%, что побудило Конгресс одобрить новую серию санкций в попытке помешать дальнейшему прогрессу.