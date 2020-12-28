РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии

С середины января строительство газопровода должно восстановиться в исключительной экономической зоне Дании.

РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии
Фото: allseas.com

Строительство участка трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии завершено.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на оператора роSSийско-германского газопровода "Северный поток-2" - компанию Nord Stream 2 AG.

По информации агентства, РоSSия намерена с середины января продолжить строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Как и при строительстве в исключительной экономической зоне Германии, для этого привлечено роSSийское судно "Фортуна".

В Nord Stream 2 AG отказались предоставить комментарий относительно дальнейших планов строительства. Всю информацию там пообещали предоставить "в срок".

Ранее, 26 декабря сообщалось, что роSSийская баржа "Фортуна", которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2", прекратила работы и вернулась в порт.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Строительство "Северного потока-2" сейчас прекращено из-за санкций США относительно европейских подрядчиков. Эти санкции вступили в силу в декабре 2019 года.

Сейчас РоSSия пытается модифицировать собственные суда для завершения строительства газопровода, который готов более чем на 90%, что побудило Конгресс одобрить новую серию санкций в попытке помешать дальнейшему прогрессу.

В декабре Сенат США утвердил оборонный бюджет с $250 млн для Украины и новыми санкциями против "Северного потока-2". Кроме того, стало известно, что администрация Трампа, чьи полномочия вскоре истекают, готует новый раунд санкций в отношении роSSийско-немецкого газопровода "Северный поток-2". Новые меры, одобренные Конгрессом, будут приняты "в ближайшем будущем". Разработчик американских санкций против роSSийского газопровода в Европу Тед Круз выразил уверенность, что новые санкции не позволят завершить спорный проект, несмотря на попытки Кремля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИПроизводитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грнНазваны причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам КредитпромбанкаКабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Судно, которое строит "Северный поток-2", вернулось в порт и прекратило строительствоСудно, которое строит "Северный поток-2", вернулось в порт и прекратило строительство
Энергоатом завершил строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТЭнергоатом завершил строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТ
Украина завершила размещение евробондов на $600 миллионовУкраина завершила размещение евробондов на $600 миллионов
В Чернобыльской зоне насчитали более 8 миллиардов убытков от весенних пожаровВ Чернобыльской зоне насчитали более 8 миллиардов убытков от весенних пожаров
Salzgitter получит от властей Германии 5 млн евро на водородную металлургиюSalzgitter получит от властей Германии 5 млн евро на водородную металлургию
РоSSия снизила добычу нефти на 11%РоSSия снизила добычу нефти на 11%
В Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2" - BildВ Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2" - Bild
GFG Alliance инвестирует 125 млн долл. в строительство цеха по переплавке ломаGFG Alliance инвестирует 125 млн долл. в строительство цеха по переплавке лома
17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу
British Petroleum переводит НПЗ в Германии на зеленый водородBritish Petroleum переводит НПЗ в Германии на зеленый водород
Последние новости
Подгружаем последние новости