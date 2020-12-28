Кабмин разблокировал подписание семи соглашений для добычи газа в Украине

Соглашения надо успеть подписать до 7 января 2021 года.

Кабинет Министров на заседании в понедельник утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Проектом распоряжения предлагается утвердить окончательную редакцию соглашений о разделе продукции, уполномочить на подписание заместителя министра энергетики Юрия Бойко и определить уполномоченным органом Госгеонедра", - сказал глава Минэнерго Юрий Витренко.

По его словам, в частности, речь идет о СРП государственной "Укргаздобычи" с Берестянского, Бузовского, Балаклейского и Ивановского участков, "ДТЭК" Рината Ахметова - с Зеньковского, "Гео Альянс" Виктора Пинчука - с Софиевского, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого - с Угневского.

Витренко напомнил, что соглашения надо успеть подписать до 7 января 2021 года.

Как сообщалось, в июле 2019 года правительство одобрило результаты СРП-конкурсов с девяти углеводородных участков: "Укргаздобыча" (УГВ) в союзе с канадской Vermilion одержала победу с Балаклейского и Ивановского участков, "УГВ" - с Берестянского и Бузивского, "Укрнефтебурение"- с Русановского, американская Aspect Energy - с Варвинского, "ДТЭК" - с Зеньковского, "Гео Альянс" - с Софиевского, "Захиднадрасервис" - с Угневского.

В то же время в ноябре 2020 года канадская Vermilion решила не участвовать в проектах из-за существенного снижения цен на газ и нефть по сравнению с 2019 годом, пандемии коронавируса и глобального экономического спада.