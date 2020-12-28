Кабмин разблокировал подписание семи соглашений для добычи газа в Украине

Соглашения надо успеть подписать до 7 января 2021 года.

Кабмин разблокировал подписание семи соглашений для добычи газа в Украине
Фото: zn.ua

Кабинет Министров на заседании в понедельник утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Проектом распоряжения предлагается утвердить окончательную редакцию соглашений о разделе продукции, уполномочить на подписание заместителя министра энергетики Юрия Бойко и определить уполномоченным органом Госгеонедра", - сказал глава Минэнерго Юрий Витренко.

По его словам, в частности, речь идет о СРП государственной "Укргаздобычи" с Берестянского, Бузовского, Балаклейского и Ивановского участков, "ДТЭК" Рината Ахметова - с Зеньковского, "Гео Альянс" Виктора Пинчука - с Софиевского, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого - с Угневского.

Витренко напомнил, что соглашения надо успеть подписать до 7 января 2021 года.

Как сообщалось, в июле 2019 года правительство одобрило результаты СРП-конкурсов с девяти углеводородных участков: "Укргаздобыча" (УГВ) в союзе с канадской Vermilion одержала победу с Балаклейского и Ивановского участков, "УГВ" - с Берестянского и Бузивского, "Укрнефтебурение"- с Русановского, американская Aspect Energy - с Варвинского, "ДТЭК" - с Зеньковского, "Гео Альянс" - с Софиевского, "Захиднадрасервис" - с Угневского.

В то же время в ноябре 2020 года канадская Vermilion решила не участвовать в проектах из-за существенного снижения цен на газ и нефть по сравнению с 2019 годом, пандемии коронавируса и глобального экономического спада.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИПроизводитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грнНазваны причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам КредитпромбанкаКабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 январяКабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января
Запасы газа в украинских ПХГ снизились на 15%Запасы газа в украинских ПХГ снизились на 15%
В 2021 году Украине нужно заплатить по долгам 16 млрд доллВ 2021 году Украине нужно заплатить по долгам 16 млрд долл
Налоги в Украине вырастут с 1 январяНалоги в Украине вырастут с 1 января
В Украине пустили с молотка еще один спиртзаводВ Украине пустили с молотка еще один спиртзавод
Объемы промпроизводства в Украине упали на 6,2%Объемы промпроизводства в Украине упали на 6,2%
Кафе и рестораны будут работать в новогоднюю ночь до утра. Кабмин дал доброКафе и рестораны будут работать в новогоднюю ночь до утра. Кабмин дал добро
В Украине впервые продали золоторудный лот на открытом аукционеВ Украине впервые продали золоторудный лот на открытом аукционе
Каждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолгаКаждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолга
Министр экологии оценил незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в годМинистр экологии оценил незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год
Последние новости
Подгружаем последние новости