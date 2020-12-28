Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января

Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на оптовом рынке электрической энергии, отменив тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Соответствующее постановление принято с доработкой, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 28 декабря.

"Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час с НДС и продажа "Энергоатомом" э/э в рамках ПСО по двусторонним договорам "гарантированно покупателю" по цене 150 грн/МВт-ч", - представил изменения в постановление №483 руководитель Минэнерго Юрий Витренко.

Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт. Таким образом, в новом постановлении о первых 100 кВт-час по сниженной цене речь не идет.

Как сообщали, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% в январе. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.