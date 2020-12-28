Бюджет на медицину за два года вырос на 60%, - Шмыгаль

Бюджет на медицину за два года увеличился на 60%, то есть на 65 млрд гривень.

Об этом на внеочередном заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Бюджет на медицину за два года увеличился на 60%, а это дополнительные 65 млрд грн, которые позволят начать настоящую трансформацию медицинской системы", - сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, в 2020 году система здравоохранения в Украине значительно укрепилась в части борьбы с COVID-19.

Так с 12 тысяч в апреле до почти 65 тысяч увеличилось количество коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19. С 3,5 до более 45 тысяч - количество коек с кислородом.

Количество тестирований методом ПЦР выросло с 200 до 55 тысяч в сутки.

"Установлена система дополнительных выплат украинским медикам на передовой борьбы с коронавирусом. Со следующего года уже заложено постоянное повышение зарплат врачам на 30%", - сказал премьер-министр.

Напомним, в будущем году на медицину в бюджете заложено 159,9 млрд грн. На борьбу с пандемией в 2021 году выделят 19,4 млрд грн, из которых: 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий; 2,6 млрд грн - закупка вакцин; 1 млрд грн - профилактика распространения COVID-19 в школах.