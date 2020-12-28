Бюджет на медицину за два года вырос на 60%, - Шмыгаль

"Это дополнительные 65 млрд грн, которые позволят начать настоящую трансформацию медицинской системы".

Бюджет на медицину за два года вырос на 60%, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Бюджет на медицину за два года увеличился на 60%, то есть на 65 млрд гривень.

Об этом на внеочередном заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Бюджет на медицину за два года увеличился на 60%, а это дополнительные 65 млрд грн, которые позволят начать настоящую трансформацию медицинской системы", - сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, в 2020 году система здравоохранения в Украине значительно укрепилась в части борьбы с COVID-19.

Так с 12 тысяч в апреле до почти 65 тысяч увеличилось количество коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19. С 3,5 до более 45 тысяч - количество коек с кислородом.

Количество тестирований методом ПЦР выросло с 200 до 55 тысяч в сутки.

"Установлена система дополнительных выплат украинским медикам на передовой борьбы с коронавирусом. Со следующего года уже заложено постоянное повышение зарплат врачам на 30%", - сказал премьер-министр.

Напомним, в будущем году на медицину в бюджете заложено 159,9 млрд грн. На борьбу с пандемией в 2021 году выделят 19,4 млрд грн, из которых: 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий; 2,6 млрд грн - закупка вакцин; 1 млрд грн - профилактика распространения COVID-19 в школах.

Ранее глава правительства заявил, что расходы на медицину в размере 5% от ВВП будут достигнуты в 2023 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИПроизводитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грнНазваны причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам КредитпромбанкаКабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон о госбюджете-2021Зеленский подписал закон о госбюджете-2021
В 2021 году экономика вырастет почти на 5% — ШмыгальВ 2021 году экономика вырастет почти на 5% — Шмыгаль
Прибыль НБУ будет в 1,5 раза меньше, чем прописано в госбюджете, - ШевченкоПрибыль НБУ будет в 1,5 раза меньше, чем прописано в госбюджете, - Шевченко
Шмыгаль: "В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики на почти +5%"Шмыгаль: "В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики на почти +5%"
31 млрд грн на образование и здравоохранение: Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год31 млрд грн на образование и здравоохранение: Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год
Кличко внес бюджет на 2021 годКличко внес бюджет на 2021 год
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius, которой 333 годаБолгарин пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius, которой 333 года
Количество сделок купли-продажи жилья в 3-м квартале выросло на 2,8%Количество сделок купли-продажи жилья в 3-м квартале выросло на 2,8%
Мировое производство алюминия выросло на 2,5%Мировое производство алюминия выросло на 2,5%
Падение ВВП Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5%, - ГосстатПадение ВВП Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5%, - Госстат
Последние новости
Подгружаем последние новости