Главные тренды 2020 от Опендатабот: около 2 млн ФОПов и столько же должников

Опендатабот собрал главные тренды 2020 года, касающиеся государства, бизнеса, финансового сектора и рынка труда.

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За год количество компаний выросло на 3%

Наибольшее количество новых бизнесов в Украине открылось в сфере оптовой торговли(+9 тыс. компаний) и ИТ(+1,3 тыс. компаний).

Как ФОПы влияют на украинскую экономику

Сейчас в Украине зарегистрировано 1,9 млн ФОПов. Количество частных предпринимателей увеличивается в среднем на 7 тыс. ежемесячно: открывается около 20 тыс., а закрывается около 13 тыс.

Наибольшее количество ФОПов в этом году открылось в сфере ІТ и информационных услуг(+23 тыс. или +15% роста). Также в 2,8 раза выросло количество ФОП-курьеров.

Закрыли свой бизнес ФОПы, занимающиеся складами, торговлей, радио и телевидением, авиацией, гостиничным бизнесом и общественным питанием.

В последние годы поступления от предпринимателей выросли в пять раз. За год фопономика приносит Украине более $ 1 млрд.

Количество вакансий после локдауна

После весеннего спада рынок вакансий восстановился. Сейчас на сайте по поиску работы Work.ua 54 тыс. вакансий.

«Это на 15% меньше, чем за данный период прошлого года, однако это отличный показатель для непростого 2020 года. Учитывая активность наших работодателей и их готовность справиться с любыми условиями и трудностями, у нас появляется оптимизм», — говорит CEO Work.ua Артур Михно.

Больше всего вакансий сейчас размещены по специальностям «Продажи и закупки», «Рабочие специальности и производство», «Администрация и руководство среднего звена».

Кроме того, набирают обороты «IT, компьютеры и интернет», «Медицина и фармацевтика», «Строительство и архитектура», «Дизайн и творчество», «Недвижимость», «Сельское хозяйство и агробизнес».

В Украине стремительно растет количество должников

Более 2 млн украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%. То есть должниками стали еще 300 тыс. человек.

Больше всего долгов накопилось за коммунальные услуги, кредиты, штрафы за нарушение ПДД, а также штрафы за административные правонарушения.