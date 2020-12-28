Глава НБУ: Политика плавающего курса будет сохранена, пока я тут работаю

Глава НБУ Кирилл Шевченко считает необходимым сохранение регулятором политики плавающего курса. Об этом он рассказал в интервью ЭП.

«Наша ключевая политика — это политика плавающего курса. Она сохранена в течение всех месяцев и будет сохранена, пока я здесь работаю», — подчеркнул Кирилл Шевченко.

По его словам, в течение четвертого квартала НБУ выкупил на рынке $ 141 млн(сальдо). С начала года Национальный банк выкупил на валютном межбанке $ 1,127 млрд(на 22.12.20р.).

Относительно того, будет ли НБУ выходить на рынок с интервенциями до конца года Кирилл Шевченко отметил, что все будет зависеть от текущей ситуации. «Если будет большой спрос и Национальный банк будет вынужден сглаживать колебания, то мы будем выкупать», — говорит глава НБУ.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что у НБУ нет четкой цели для курса гривны относительно других валют. «У Национального банка нет никаких таргетов для курса гривны. Когда речь идет о курсе, который закладывается в бюджет, то это курс, который закладывается на базе макропрогноза Министерства экономики, а не Национального банка», — говорит Кирилл Шевчекно.

Что происходит на рынке: