Глава Нацбанка выступает за отмену налога на доход по депозитам

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко в интервью ЭП заявил о намерениях отменить налог на доход по депозитам, который сейчас в общем составляет 19,5%.

фото: finbalance.com.ua

Налог стал лишним

По словам Кирилла Шевченко, в этом году Нацбанк обратился к правительству с инициативой отменить налог на доходы с депозитов, ведь за всю историю независимости Украины такого налога не было.

«Налог на доход с депозитов был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. Сегодня этого уже нет, есть достаточно доходная база, и мы считаем, что можно отменить этот налог «, — пояснил глава НБУ.

Что предлагают в Нацбанке

Сейчас налог состоит из двух составляющих:

Налог на доход физических лиц ( НДФЛ) — 18%;

НДФЛ) — 18%; Военный сбор — 1,5%.

«О военном сборе речь не идет. Пока идет война, его надо оставлять. А вот убрать 18% НДФЛ, несмотря на то, что депозитные ставки и так низкие, мы предлагали Министерству финансов и правительства в законе о бюджете», — поделился Кирилл Шевченко.

По его словам, это не было учтено. Но в следующем году НБУ продолжит работу в этом направлении.

Украинцы держат деньги «под рукой»

Как писал «Минфин», по данным НБУ, за 11 месяцев объем средств населения на гривневых депозитах вырос на 20,5%, на валютных(в долларовом эквиваленте) — на 1,1%. Но прирост происходил не за счет срочных вкладов. Украинцы несут сбережения, в основном, на бессрочные депозиты или текущие счета.

«Доля средств до востребования в отечественной банковской системе достигла исторического максимума, если брать динамику этого показателя за последние 15 лет», — заявила главный эксперт управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Елена Тригуб. По ее словам, сейчас в структуре депозитного портфеля средства до востребования составляют 48%.