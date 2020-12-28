В 2020 году украинцы потратили на покупки в интернете 107 млрд грн

По оценкам группы компаний EVO, в 2020 году общая сумма стоимости товаров и услуг, которые украинцы приобрели в интернете, достигла 107 млрд грн. Это на 41% больше, чем в прошлом году. Возросло и количество онлайн оплат — минимум на 50%.

В 2020 году украинцы потратили на покупки в интернете 107 млрд грн
фото: evo.company

Сovid-19 ускорил развитие онлайн-коммерции

В условиях пандемии в интернете появилось множество новых игроков — от мини-производств до кафе. А большие онлайн и офлайн-магазины, маркетплейсы усилили свои позиции в сети.

Сейчас почти 9% всех покупок в Украине происходит онлайн — на маркетплейсах, в онлайн-магазинах и соцсетях. До Китая, где более 30% всех покупок проходит онлайн, еще далеко, но прирост за год существенный. Для сравнения, в 2019 году доля онлайн-коммерции увеличилась на 17% в год.

Онлайн-оплаты стали привычными

Количество онлайн-оплат за товары и услуги в этом году увеличилось на 50%. Сейчас на маркетплейсах около 15% расчетов покупатели делают картой в ??момент покупки. Через несколько лет наложенный платёж, оплата наличными за приобретенные товары в интернете и оплаты «на карту» потеряют популярность, поскольку это менее безопасно и удобно.

Важный фактор, который сдерживает рост онлайн-оплат, — цена транзакций для продавца, которая в Украине в среднем составляет более 2% от цены товара. Это в 4 раза больше, чем в Европе.

Прогнозы на 2021 год

В 2021 году онлайн-коммерция, по оценкам группы компаний EVO, вырастет еще на треть. Этому будут способствовать:

  1. Появление безопасных способов онлайн-оплат на маркетплейсах.

  2. Удешевление доставки или акции по бесплатным доставкам.

  3. Скорость и рост качества обслуживания продавцами: моментальная обработка заказов, отправка сегодня, простой возврат товаров.

  4. Пандемия вытолкнула в онлайн традиционно офлайновые ниши, в частности лекарства и продукты. Маловероятно, что покупатели в будущем откажутся от этих удобств.

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