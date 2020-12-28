Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подписал закон о госбюджете-2021
Фото: president.gov.ua

Доходы, расходы и дефицит

  • Доходы государственного бюджета на 2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс грн.
  • Расходы госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс грн.
  • Предельный объем дефицита государственного бюджета определены в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс грн.

Согласно сообщению, в госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки — почти 170 млрд грн.

Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

Прожиточный минимум

Документом устанавливается в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря — 2393 гривны.

Минималка

С 1 января 2021 размер минимальной заработной платы вырастет до 6 тыс грн, а с 1 декабря — до 6,5 тыс грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Предыстория

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021.

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