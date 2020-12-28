В 2021 году экономика вырастет почти на 5% — Шмыгаль
В 2021 году экономика может вырасти почти на 5%. Такими прогнозами премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился на своей странице в Facebook.
«В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны», — написал премьер.
Он также напомнил, что промышленное производство в ноябре этого года возобновилось к уровню ноября 2019-го. А по сравнению с октябрем промышленность выросла почти на 1,5%.
«Комплексные программы поддержки промышленности, в частности машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 год так же предусмотрены миллиарды гривен поддержки», — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним
- Правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем.
- НБУ ожидал спада в этом году на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.
- Во Всемирном банке ожидают падения ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5% и восстановление на 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ.