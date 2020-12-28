В 2021 году экономика вырастет почти на 5% — Шмыгаль

В 2021 году экономика может вырасти почти на 5%. Такими прогнозами премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился на своей странице в Facebook.

фото: korrespondent

«В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны», — написал премьер.

Он также напомнил, что промышленное производство в ноябре этого года возобновилось к уровню ноября 2019-го. А по сравнению с октябрем промышленность выросла почти на 1,5%.

«Комплексные программы поддержки промышленности, в частности машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 год так же предусмотрены миллиарды гривен поддержки», — подчеркнул Шмыгаль.

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