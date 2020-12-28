Sandvik продаст геологоразведочное направление компании Drillman

Sandvik продаст геологоразведочное направление компании Drillman

Sandvik подписала соглашение о продаже геологоразведочного направления компании Drillman, которая входит в состав австралийской M Group и осуществляет поставку, а также техническую поддержку оборудования для геотехники, разведки месторождений, горизонтального и направленного бурения и др.

По условиям сделки Sandvik передаст новому владельцу права и патенты на весь модельный ряд геологоразведочных станков, буровой инструмент, а также запасные части и аксессуары для геологоразведки. В настоящий момент продуктовое направление функционирует в составе Sandvik Mining and Rock Technology.

"Я очень рад тому, что нам удалось успешно закрыть сделку по дивестиции геологоразведочного направления, поскольку данный шаг полностью согласуется с нашей стратегией повышения эффективности и доходности компании", – комментирует Стефан Видинг, президент группы компаний Sandvik.

В свою очередь Хенрик Агер, президент Sandvik Mining and Rock Technology, отметил: "Я уверен, что мы передаём часть нашего бизнеса в хорошие руки. Без сомнения, Drillman преуспеет в его дальнейшем развитии".

"Мы рады новому приобретению и надеемся на сотрудничество в течение всего переходного периода. Данная сделка является частью нашей долгосрочной стратегии по выходу на глобальный рынок, и мы готовы представить мировой горной и геологоразведочной отрасли наши лучшие решения", – дополнил Гарри Мостерт, исполнительный директор M Group.

Стороны договорились не разглашать стоимость сделки, которая ожидает одобрения контролирующих органов. Геологоразведочный бизнес будет отражаться в финансовой отчётности Sandvik Mining and Rock Technology до закрытия продажи, которое запланировано на конец 2020 года. В 2019 году объем продаж направления составил около 450 млн шведских крон.

МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИПроизводитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грнНазваны причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам КредитпромбанкаКабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Металлургические компании Вьетнама резко нарастили продажиМеталлургические компании Вьетнама резко нарастили продажи
Убыточному Нафтогазу поручили выплатить экс-менеджеру компании 94 млн грн премииУбыточному Нафтогазу поручили выплатить экс-менеджеру компании 94 млн грн премии
НБУ исключил три финкомпании из реестраНБУ исключил три финкомпании из реестра
JSW Steel просит ускорить покупку компании-банкрота Bhushan Power & Steel LimitedJSW Steel просит ускорить покупку компании-банкрота Bhushan Power & Steel Limited
Крупнейшие меткомпании мира повысили цены на арматуруКрупнейшие меткомпании мира повысили цены на арматуру
Европейские компании столкнутся с усиленной конкуренцией со стороны Китая – MERICSЕвропейские компании столкнутся с усиленной конкуренцией со стороны Китая – MERICS
Бразильская Gerdau завершает приобретение компании SilatБразильская Gerdau завершает приобретение компании Silat
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
Очищение небанковского финрынка. НБУ исключил из реестра три компании по собственной инициативеОчищение небанковского финрынка. НБУ исключил из реестра три компании по собственной инициативе
ПриватБанк выиграл суд на 1 млрд гривен у компании, связанной с КоломойскимПриватБанк выиграл суд на 1 млрд гривен у компании, связанной с Коломойским
Последние новости
Подгружаем последние новости