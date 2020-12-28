Илон Маск подтвердил возможность выхода Starlink на IPO

Илон Маск заявил, что Starlink, скорее всего, проведет IPO, как только рост выручки станет «достаточно предсказуемым». Об этом он написал в Twitter. Слова предпринимателя приводит РБК.

Илон Маск подтвердил возможность выхода Starlink на IPO
фото: zdnet.fr

Таким образом Маск подтвердил прозвучавшее ранее заявление президента компании Гвинн Шотвел о том, что Starlink может выйти на биржу.

Перспективы Starlink

В начале декабря стало известно, что в рамках проекта Starlink компания SpaceX получит от властей США субсидии на $ 885,5 млн для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных и сельских районов. Деньги будут перечисляться компании в течение десяти лет в формате ежемесячных платежей. На данный момент SpaceX запустила 900 спутников Starlink.

Starlink — это проект SpaceX Илона Маска, в рамках которого компания планирует обеспечить высокоскоростным спутниковым интернетом всех жителей планеты.

У SpaceX, которой принадлежит Starlink, есть контракт с NASA на производство космического корабля Starship.

В 2023 году SpaceX планирует произвести частный космический полет вокруг Луны, в 2024 году — высадить на спутник Земли астронавтов. По заявлению Маска, первый полет Starship на Марс состоится в 2026 году.

Как обстоят дела Tesla

Не так давно другая компания Маска — Tesla — вошла в индекс S&P 500. Вес автопроизводителя в индексе составил более 1%. В этом году Tesla смогла получить пятую подряд квартальную прибыль, а стоимость ее акций за год выросла более чем на 700%.

Самый успешный миллиардер

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в 2020 году капитал Маска вырос на $ 132,2 млрд — до $ 159,7 млрд, что сделало его вторым в рейтинге богатейших людей мира.

Маск за один год прибавил к своему капиталу больше, чем любой другой миллиардер за все время, что Forbes отслеживает состояния богатейших. За год его состояние увеличилось на $ 110,3 млрд.

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