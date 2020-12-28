Илон Маск подтвердил возможность выхода Starlink на IPO
Илон Маск заявил, что Starlink, скорее всего, проведет IPO, как только рост выручки станет «достаточно предсказуемым». Об этом он написал в Twitter. Слова предпринимателя приводит РБК.
Таким образом Маск подтвердил прозвучавшее ранее заявление президента компании Гвинн Шотвел о том, что Starlink может выйти на биржу.
Перспективы Starlink
В начале декабря стало известно, что в рамках проекта Starlink компания SpaceX получит от властей США субсидии на $ 885,5 млн для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных и сельских районов. Деньги будут перечисляться компании в течение десяти лет в формате ежемесячных платежей. На данный момент SpaceX запустила 900 спутников Starlink.
Starlink — это проект SpaceX Илона Маска, в рамках которого компания планирует обеспечить высокоскоростным спутниковым интернетом всех жителей планеты.
У SpaceX, которой принадлежит Starlink, есть контракт с NASA на производство космического корабля Starship.
В 2023 году SpaceX планирует произвести частный космический полет вокруг Луны, в 2024 году — высадить на спутник Земли астронавтов. По заявлению Маска, первый полет Starship на Марс состоится в 2026 году.
Как обстоят дела Tesla
Не так давно другая компания Маска — Tesla — вошла в индекс S&P 500. Вес автопроизводителя в индексе составил более 1%. В этом году Tesla смогла получить пятую подряд квартальную прибыль, а стоимость ее акций за год выросла более чем на 700%.
Самый успешный миллиардер
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в 2020 году капитал Маска вырос на $ 132,2 млрд — до $ 159,7 млрд, что сделало его вторым в рейтинге богатейших людей мира.
Маск за один год прибавил к своему капиталу больше, чем любой другой миллиардер за все время, что Forbes отслеживает состояния богатейших. За год его состояние увеличилось на $ 110,3 млрд.