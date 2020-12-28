Forbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

На фоне пандемии коронавируса в этом году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров, состояние которых увеличилось благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или компаний, которые занимаются поставкой медицинского оборудования. Об этом пишет investory со ссылкой на Forbes.

Forbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Отмечается, что большинство новых миллиардеров живут в Китае, где произошла первая вспышка коронавируса.

По версии издания, среди новичков, которые разбогатели во время пандемии, оказались:

Угур Шахин

Фото: Ralph Orlowski/Reuters

Гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech. В партнерстве с американской Pfizer она разработала вакцину от коронавируса, объявленная эффективность которой составила 95%.

С начала года акции компании увеличились на 160%. На фоне этого состояние Шахина, который владеет 17% BioNTech, достигло $ 4,2 млрд.

Стефан Бансель

Фото: Andrew Harnik/AP

Глава американской компании Moderna, которая разработала вакцину от коронавируса. Ее использование, как и препарата Pfizer, уже одобрили в США. Forbes оценивает состояние Банселя в $ 4,1 млрд. В марте он снизил свою долю в компании с 9 до 6%.

С начала года стоимость акций Moderna выросла более чем на 550%.

Юань Липин

Юань Липин — бывшая жена Ду Вэйминя, председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products. После развода она получила 24% компании, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. В частности, это единственный в КНР производитель вакцины компании AstraZeneca.

С начала года акции Shenzhen Kangtai Biological Products выросли на 90%, а состояние Юань достигло $ 4,1 млрд.

Ху Кун

Ху Кун — председатель китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, в частности небулайзеры, стетоскопы и тонометры. В августе он вывел компанию на биржу Шэньчжэня.

Ху принадлежит около половины акций Contec Medical Systems, стоимость которых после IPO выросла почти на 150%. Его состояние оценивается в $ 3,9 млрд.

Карл Хансен

Председатель канадской компании AbCellera, которая с помощью искусственного интеллекта и технологий машинного обучения ищет наиболее перспективные методы лечения заболеваний с использованием антител.

По оценке издания, его состояние равняется $ 2,9 млрд.

Тимоти Спрингер

Тимоти Спрингер — соучредитель Moderna($ 2 млрд). Его доля в компании составляет 3,5% и оценивается примерно в $ 1,6 млрд. Кроме того, Спрингер активно инвестирует в ряд других биотехнологических компаний.

Серджио Стеванато

Фото: Stevanatogroup/Серджио Стеванато вместе со своими сыновьями Франко и Марко Стеванато(генеральный директор и вице-президент)

Глава итальянской компании Stevanato Group, которая является вторым по величине производителем стеклянных флаконов в мире. По данным Forbes, ее тара будет использоваться для более чем 40 вакцин от коронавируса. Состояние Стеванато издание оценивает в $ 1,8 млрд.

Напомним

По итогам 2020 года более 2,2 тыс. миллиардеров в мире стали богаче на $ 1,9 трлн. Так, их совокупное состояние оценивается в $ 11,4 трлн, что на 20% больше, чем по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИПроизводитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грнНазваны причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам КредитпромбанкаКабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Приоритетной задачей-2021 НБУ назвал внедрение открытого банкингаПриоритетной задачей-2021 НБУ назвал внедрение открытого банкинга
В Dragon Capital назвали заявление Стадника об инициировании дела о банкротстве Kernel безосновательнымВ Dragon Capital назвали заявление Стадника об инициировании дела о банкротстве Kernel безосновательным
США назвали Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторамиСША назвали Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Вank of America назвал пять рисков для рынка акций в 2021 годуВank of America назвал пять рисков для рынка акций в 2021 году
Минэкономики намерено в 2021 году зарегистрировать 10 новых географических брендовМинэкономики намерено в 2021 году зарегистрировать 10 новых географических брендов
Укрзализныця может остаться без новых рельсовУкрзализныця может остаться без новых рельсов
Немецкие эксперты назвали главные провалы энергорынка УкраиныНемецкие эксперты назвали главные провалы энергорынка Украины
ЕЦБ назвал Libra новой угрозой для национальных валютЕЦБ назвал Libra новой угрозой для национальных валют
Минэкономики ожидает сбора зерновых на уровне 65 млн тоннМинэкономики ожидает сбора зерновых на уровне 65 млн тонн
Последние новости
Подгружаем последние новости