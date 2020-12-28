Золото дорожает после принятия пакета стимулирования экономики США

Утром понедельника цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $ 15,6 до $ 1898,8 за тройскую унцию. В то же время мартовский фьючерс на серебро подорожал на 3,47%, до 26,808 доллара за унцию.

Золото дорожает после принятия пакета стимулирования экономики США

Котировки золота начали повышаться за счет новостей из США о том, что президент Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 год, который включает пакет пер по стимулированию экономики на сумму $ 900 млрд.

До этого Трамп отказывался подписывать согласованный с его администрацией и одобренный конгрессом законопроект. Причиной отказа стал предложенный в документе размер выплат населению помощи в условиях пандемии — президент потребовал увеличить выплату с $ 600 до $ 2 тыс на человека.

На фоне сообщений о принятии мер поддержки американской экономики продолжается снижение курса доллара, что в свою очередь является фактором для удорожания золота.

Украинские реалии

  • На утро понедельника в украинских банках средний курс продажи золота в слитках составлял 2,33 грн за грамм.
  • На 24.12.20 г.НБУ установил официальную цену банковского золота на уровне 1688,78 грн. за 1 грамм.

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