Киевсовет продлил льготы для столичного бизнеса

Депутаты Киевсовета поддержали продление льгот для предпринимателей города, которые несут убытки из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киевсовет продлил льготы для столичного бизнеса

«Мы поддержали сохранение на следующий год преференций для предпринимателей, которые Киев ввел еще в марте. Решение предусматривает как продление льгот, которые город уже предоставил, так и введение их для других категорий предпринимателей», — сообщил мэр.

Что решили

  • на период карантина оплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли — независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, — составит 1 грн;
  • в дальнейшем будет действовать сниженная стоимость аренды коммунального имущества — на 50%;
  • для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в существующие договоры.

По словам Кличко, льготы будут действовать до момента завершения карантина.

Напомним

24 июля Киевсовет отменил уплату паевого взноса годовых и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также — для «передвижного» бизнеса вроде кафе на колесах.

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