Экспорт укранской стали помог удержать стабильный курс гривны

Экспорт укранской стали помог удержать стабильный курс гривны

В случае сохранения стабильных цен на металлургическую продукцию у украинских металлургов есть возможность показать хорошую прибыль и внести значительный вклад в стабильность национальной валюты. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он напомнил, что цена стали впервые за 9 лет достигла отметки 700 долл/тонну, то есть с начала года подорожала в 1,5 раза.

Д.Шпенов также отметил, что экономический кризис повлиял на украинский экспорт меньше, чем ожидалось. Так, за 11 месяцев 2020 года украинские металлургические компании экспортировали за рубеж больше 13 млн тонн стали. Этот показатель ниже чем в 2019-м на 3%, однако в свете событий и прогнозов вполне положительный, считает он.

Нардеп подчеркнул, что украинский экспорт в конце текущего года оказал влияние на стабильность курса гривны. Также во время карантина произошло снижение объемов импорта в Украину, что позволило сохранить необходимое количество доллара в финансовой системе. И кроме того карантин не дал возможности вывозить и тратить валюту за рубежом. Наоборот, украинцы, работающие заграницей, за август-сентябрь ввезли в Украину больше валюты, чем за аналогичный период 2019-го.

"К удивлению скептиков, к концу 2020 года гривна остается вполне стабильной валютой с курсом 28,4 грн/долл. За год гривна подешевела на 17% по отношению к доллару. Хотя, по предварительным прогнозам, к этому моменту доллар должен был уже стоить 29-30 грн. В 2020-м можно отметить три эпизода, во время которых произошло повышение курса", - отметил нардеп.



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