НБУ предоставил двум банкам 5,16 миллиарда короткого рефинанса

24 декабря Национальный банк решил предоставить для двух банков 5,16 млрд грн рефинансирования на срок до 84 дней под 6,0%. Об этом говорится в данных регулятора.

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Тендеры НБУ

«24 декабря состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 2-х банков на сумму 5,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых», — говорится в сообщении.

Банки-должники

По состоянию на 23 декабря долг платежеспособных банков по рефинансу составлял 60,9 млрд грн(на 1 декабря — 45,5 млрд грн).

Напомним

Национальный банк Украины 18 декабря предоставил 9,27 млрд грн рефинансирования для пяти банков на срок до 84 дней под 6,0% годовых.

Короткий рефинанс получили:

Ощадбанк — 8 млрд грн;

Банк Сич — 250 млн грн;

Банк Авангард — 50 млн грн;

Банк Конкорд — 36,6 млн грн.

Еще один банк получил 930 млн грн, но НБУ не обнародовал его данные.