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2020-12-28
НБУ предоставил двум банкам 5,16 миллиарда короткого рефинанса
24 декабря Национальный банк решил предоставить для двух банков 5,16 млрд грн рефинансирования на срок до 84 дней под 6,0%. Об этом
Фото: interfax.com.ua
Тендеры НБУ
«24 декабря состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 2-х банков на сумму 5,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых», — говорится в сообщении.
Банки-должники
По состоянию на 23 декабря долг платежеспособных банков по рефинансу составлял 60,9 млрд грн(на 1 декабря — 45,5 млрд грн).
Напомним
Национальный банк Украины 18 декабря предоставил 9,27 млрд грн рефинансирования для пяти банков на срок до 84 дней под 6,0% годовых.
Короткий рефинанс получили:
- Ощадбанк — 8 млрд грн;
- Банк Сич — 250 млн грн;
- Банк Авангард — 50 млн грн;
- Банк Конкорд — 36,6 млн грн.
Еще один банк получил 930 млн грн, но НБУ не обнародовал его данные.