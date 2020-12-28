Правительство объявило тендер на предпроектные работы аэропорта в Закарпатье

Ожидаемая стоимость - 5 млн грн.

Правительство объявило тендер на предпроектные работы аэропорта в Закарпатье
Фото: https://dpsu.gov.ua

Правительство Украины объявило тендер на предпроектные работы нового аэропорта в Закарпатье.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Объявлен тендер на предпроектные работы нового аэропорта в Закарпатье, и в результате данных работ будет определено окончательное местоположение нового аэропорта. Ожидаемая стоимость - 5 млн грн", - написал Криклий.

По его словам, проектные работы планируется начать в следующем 2021 году.

Мининфраструктуры планирует построить аэропорт за 3 года.

"На 2021 государство уже выделило 2,4 млрд грн на строительство новых аэродромных комплексов - 1,4 млрд грн в международный аэропорт "Днепропетровск" и 1 млрд грн на "Херсон" , "Винницу" и "Ровно", - добавил Криклий.

Министр отметил, что за последующие годы планируется построить и реконструировать главные аэропорты регионального значения.

"Надеемся подписать договор об открытии неба с Европой в первом квартале 2021 года и ожидаем, что в следующем году восстановится примерно половина авиаперевозок по сравнению с 2019 годом, и вернемся на уровень 2019 года в 2023 году", - отметил Криклий.

Напомним, в сентябре Кабмин выделил 30 миллионов гривен на проект аэропорта в Закарпатье. Правительство также планирует привлечь 4 миллиарда гривен частных инвестиций. Криклий заявил, что это даст возможность открыть рейсы в Киев, Днепр, Харьков, Одессу. А также в такие страны, как Польша, Венгрия, Чехия, Италия, Испания, Турция, Египет.

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